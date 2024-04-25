Сурен Папикян принял делегацию руководителя ереванского офиса Совета Европы
Министр обороны Армении Сурен Папикян 25 апреля принял делегацию, возглавляемую руководителем ереванского офиса Совета Европы Максимом Лонганге.
Министр обороны РА поздравил Максима Лонганге с назначением и пожелал ему успехов в ходе миссии.
Были обсуждены вопросы программы офиса СЕ в Ереване «Укрепление прав человека в Вооруженных силах Армении».
Программа способствует повышению осведомленности о правах человека в Вооруженных силах, развитию образовательных возможностей и институциональным реформам Министерства обороны, развитию образовательных возможностей женщин-военнослужащих, приведению правил поведения военнослужащих в соответствие с международными стандартами, а также эффективному осуществлению мероприятий, предусмотренных Стратегией Омбудсмена, в соответствии с установленным графиком.
В контексте обеспечения непрерывности сотрудничества была подчеркнута необходимость сохранения и расширения достигнутых результатов.
Стороны подчеркнули важность обеспечения непрерывности этой программы и развития новых направлений сотрудничества.
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