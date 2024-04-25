Москва ждет Никола Пашиняна на саммите ЕАЭС: Алексей Оверчук

Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что российская сторона ожидает участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится в мае в Москве.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на заявление вице-премьера РФ.

«Ждем», - ответил Оверчук на вопрос о возможном участии премьер-министра РА в саммите.