Время в Ереване: 11:07,   4 Май 2024

Москва ждет Никола Пашиняна на саммите ЕАЭС: Алексей Оверчук

Москва ждет Никола Пашиняна на саммите ЕАЭС: Алексей Оверчук

Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что российская сторона ожидает участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится в мае в Москве. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на заявление вице-премьера РФ. 

«Ждем», - ответил Оверчук на вопрос о возможном участии премьер-министра РА в саммите.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am