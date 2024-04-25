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Геноцид армян мы всегда воспринимали как нашу боль и горе: Мария Захарова

Геноцид армян мы всегда воспринимали как нашу боль и горе: Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия одной из первых официально признала Геноцид армян. 

Как передает корреспондент «Арменпресс», Захарова высказала это на еженедельном брифинге 25 апреля. 

«Этот день траура имеет историческое, духовное, моральное и политическое значение для нашей союзной Армении, нашего дружественного народа и миллионов армян, живущих в России. Мы всегда воспринимали эту трагедию как нашу боль и горе», - сказала официальный представитель МИД РФ.


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