Франция подтверждает свою поддержку Армении: Габриэль Атталь выступил на мероприятии в память Геноцида армян

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в Париже принял участие в памятном мероприятии, посвященном 109-й годовщине Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», Атталь выступил на мероприятии с речью, видеоролик которой опубликовал на своей странице в Х.

En ce 24 avril, la France s'incline en hommage à un peuple supplicié.



En ce 24 avril, en ce jour de commémoration du génocide arménien, la France réaffirme son soutien à l’Arménie dans son combat pour la paix et pour le respect de ses frontières. pic.twitter.com/GAhYP75ze0 — Gabriel Attal (@GabrielAttal) April 24, 2024

«В этот памятный момент, когда перестаешь верить во все, я хочу видеть надежду. Надежду, потому что Армения выстояла, она пишет свое будущее себе и будущее своего народа. Я хочу выразить надежду на мир и солидарность, потому что мы работаем в этом направлении и, несмотря на потери, никогда не сдаемся. Надеюсь, что наши общие ценности демократии, толерантности и свободы возобладают. Армения достаточно пережила драм, слез, нападений», - сказал он в своем выступлении и добавил, что 24 апреля Франция отдает дань памяти всем замученным людям.

Он отметил, что Франция подтверждает свою поддержку Армении в ее борьбе за мир и уважение ее границ.

Посольство Армении во Франции также распространило сообщение о мероприятии.

«24 апреля на эспланаде Армении, перед памятником вардапету Комитасу, состоялось ежегодное собрание армянской общины Франции и государственная церемония поминания жертв Геноцида армян.

Церемонии началась с возложения венков. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь от имени президента Франции Эммануэля Макрона возложил венок к памятнику Комитаса. Были возложены венки от имени многих организаций, представляющих армянские и другие национальные общины, действующие во Франции.

После выступили сопредседатели CCAF, председаыель регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекрес, мэр Парижа Анн Идальго и премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Среди почетных гостей мероприятия были десятки французских чиновников: члены французского правительства, депутаты, сенаторы, члены Европарламента, президенты регионов и департаментов, мэры, а также иностранные послы, аккредитованные во Франции.

После церемонии состоялось традиционное шествие с участием тысяч армян Франции», - говорится в сообщении посольства.