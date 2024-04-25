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Европарламент призывает ЕС приостановить стратегическое сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере

Европарламент призывает ЕС приостановить стратегическое сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере

Европейский парламент принял резолюцию о нарушениях прав человека в Азербайджане, призывающую Европейскую комиссию приостановить энергетическое сотрудничество с Азербайджаном и обусловить любое будущее сотрудничество с этой страной освобождением политзаключенных и улучшением общей ситуации с правами человека. 

Кроме того, в резолюции говорится, что продолжающиеся нарушения прав человека в Азербайджане несовместимы с подготовкой к конференции COP29 в этой стране. 

Депутаты Европарламента также требуют от Азербайджана освободить всех политических заключенных, напоминают властям Азербайджана об их обязанности уважать права и достоинство человека, призывая к отмене репрессивного законодательства, которое ставит вне закона независимые неправительственные организации и средства массовой информации. 

Резолюция призывает ЕС ввести санкции в отношении тех должностных лиц Азербайджана, которые совершили нарушения прав человека. 

Большинство депутатов, выступавших в ходе дебатов, предшествовавших принятию резолюции, выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Азербайджане, призвали Еврокомиссию приостановить стратегическое сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере и прекратить рассматривать режим Алиева в качестве стратегического партнера. Депутаты также подчеркнули, что продолжающиеся нарушения прав человека в Азербайджане несовместимы с проведением конференции COP29 в этой стране.


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