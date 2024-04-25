В культурном центре посольства Армении в РФ состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв Геноцида армян

В культурном центре посольства Республики Армения в Российской Федерации был организован вечер дудука, посвященный памяти невинных жертв Геноцида армян.

Руководитель культурного центра Владимир Габбе в своей речи подчеркнул, что геноцид - это большая боль армянского народа, которая благодаря подобным мероприятиям становится всеобщей и общечеловеческой.

Дудук был выбран как уникальный инструмент, отражающий глубины армянской души и представленный в контексте армянского культурного наследия.