Наблюдательная миссия ЕС в Армении принимала у себя посла и почетного консула Финляндии

Наблюдательная миссия Европейского союза, расположенная в Республике Армения, приняла посла Финляндии на Южном Кавказе Кирсти Наринен и почетного консула Тимоти Страйта.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге миссии наблюдателей ЕС в X.

«Для нас большая честь принимать посла Финляндии на Южном Кавказе Кирсти Наринен и почетного консула Тимоти Стрейта. Гости на месте узнали о работе миссии ЕС в Армении и ситуации безопасности», - отмечается в сообщении.