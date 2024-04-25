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Наблюдательная миссия ЕС в Армении принимала у себя посла и почетного консула Финляндии

Наблюдательная миссия ЕС в Армении принимала у себя посла и почетного консула Финляндии

Наблюдательная миссия Европейского союза, расположенная в Республике Армения, приняла посла Финляндии на Южном Кавказе Кирсти Наринен и почетного консула Тимоти Страйта. 

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге миссии наблюдателей ЕС в X. 

«Для нас большая честь принимать посла Финляндии на Южном Кавказе Кирсти Наринен и почетного консула Тимоти Стрейта. Гости на месте узнали о работе миссии ЕС в Армении и ситуации безопасности», - отмечается в сообщении.


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