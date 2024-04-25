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В январе-марте 2024 г. сумма платежей 1000 крупных налогоплательщиков составила 387 миллиардов 109 миллионов драмов

В январе-марте 2024 г. сумма платежей 1000 крупных налогоплательщиков составила 387 миллиардов 109 миллионов драмов

На официальном сайте Комитета государственных доходов опубликован отчет за период январь-март 2024 года. В ней информация о налогах и сборах, уплаченных 1000 крупными налогоплательщиками в этот период. 

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на отчет КГД, сумма платежей 1000 крупных налогоплательщиков в налоговый орган, составила более 329 миллиардов 864 миллионов драмов, а сумма платежей, произведенных в таможенный орган, - более 57 миллиардов 244 миллионов драмов.


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