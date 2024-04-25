Москва призывает Баку и Ереван сделать вопрос охраны памятников культуры предметом двусторонних переговоров

Российская Федерация призывает Баку и Ереван сделать вопрос сохранения духовно-культурных памятников предметом двусторонних переговоров.

Как передает корреспондент «Арменпресс», об этом на еженедельной пресс-конференции 25 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста о том, как Россия относится к регулярному вандализму со стороны Азербайджана в отношении памятников культуры в Нагорном Карабахе.

«Учитывая взаимные обвинения Армении и Азербайджана в разрушении культурных и исторических памятников, духовных ценностей, мы призываем Баку и Ереван сделать эту тему предметом двусторонних переговоров. С нашей стороны мы готовы оказать действенную поддержку в этом отношении», - сказала Захарова.