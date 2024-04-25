Польша приобрела у Южной Кореи реактивные системы залпового огня и управляемые ракеты

Министерство обороны Польши заключило с Сеулом контракт на поставку более 70 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo (в польской модификации HOMAR-K) и нескольких тысяч управляемых ракет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда.

«В ходе визита польской делегацию в Южную Корею был подписан контракт на поставку 72 пусковых модулей HOMAR-K, а также нескольких тысяч управляемых ракет», - написал он в социальной сети X.

Бейда пояснил, что приобретенные реактивные системы залпового огня могут работать с реактивными снарядами калибра 122 мм польского производства.

Как отмечает Министерство обороны Польши, это уже второй контракт на поставку по рамочному соглашению с Сеулом о закупке 288 РСЗО K239 Chunmoo, а также 980 танков K2, 648 гаубиц K9 и 48 легких истребителей FA-50, которое было заключено в 2022 году. Первая установка была доставлена в Польшу в 2023 году. Согласно информации Министерства обороны, Варшава будет настаивать на производстве очередных партий закупаемых южнокорейских реактивных систем залпового огня в Польше.