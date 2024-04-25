США отразили атаки хуситов Йемена на корабли в Аденском заливе

Американские военные 24 апреля сбили противокорабельную баллистическую ракету, выпущенную йеменскими хуситами в районе Аденского залива. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Отмечается, что ракета, скорее всего, была нацелена на контейнеровоз Yorktown, идущий под американским флагом, на борту которого находились 18 граждан США и четверо граждан Греции.

В сообщении говорится, что позже «в воздухе над районами Йемена, контролируемыми хуситами», были сбиты четыре беспилотника.

«Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов», - подчеркнуло командование ВС США.

В свою очередь, военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что по контейнеровозу Yorktown «было выпущено несколько противокорабельных ракет, отмечены прямые попадания в цель».

Яхья Сариа также сообщил о двух операциях с применением БПЛА. Первой целью был военный корабль США в Аденском заливе, второй - израильский корабль в Тихом океане. По его словам, беспилотники «достигли поставленных целей».