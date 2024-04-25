В Буэнос-Айресе было организовано шествие, посвященное 109-й годовщине Геноцида армян

Армянская община Буэнос-Айреса 24 апреля организовала шествие, которое прошло от юридической школы UBA к резиденции посла Турции в Буэнос-Айресе.

Как передает «Арменпресс», шествие провели АРФ «Дашнакцутюн», Армянский молодежный союз, Армянская гимназия «Хримян». Участники требовали возвращения армян Нагорного Карабаха на свою Родину после этнических чисток, проведенных Азербайджаном в 2023 году.

Звучали призывы лидеров Армянской апостольской церкви Аргентины и Чили, обращеные к молодым людям продолжать борьбу за справедливое требование армянства: «Армянский народ, настало время пробудиться и встать плечом к плечу, чтобы стать единым кулаком в борьбе за нашу идентичность».

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