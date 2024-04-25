Время в Ереване: 11:07,   4 Май 2024

Правительство Армении приняло решение об открытии генерального консульства в Тебризе

Правительство Армении приняло решение об открытии генерального консульства в Тебризе

Правительство Армении приняло решение об открытии генерального консульства в Тебризе, Иран. Как передает «Арменпресс», вопрос об открытии генерального консульства в Тебризе был в повестке дня заседания правительства Армении в пакете недокладываемых вопросов. 

В обосновании отмечается, что в 2022 году премьер-министр Республики Армения и президент Исламской Республики Иран достигли договоренности увеличить объемы торгового оборота между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран до одного, а затем до трех миллиардов долларов США. 

«Принимая за основу Меморандум о взаимопонимании «Об учреждении генеральных консульств Министерства иностранных дел Республики Армения и Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран», подписанный министрами иностранных дел Республики Армения и Исламской Республики Иран 22 октября 2007 года, с октября 2022 года в городе Капан Сюникской области Армении действует генеральное консульство Исламской Республики Иран. Открытие генерального консульства Армении в городе Тебриз остана Восточный Азербайджан Исламской Республики Иран обеспечит соблюдение принципа взаимности», - говорится в обосновании.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am