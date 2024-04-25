Правительство Армении приняло решение об открытии генерального консульства в Тебризе, Иран. Как передает «Арменпресс», вопрос об открытии генерального консульства в Тебризе был в повестке дня заседания правительства Армении в пакете недокладываемых вопросов.

В обосновании отмечается, что в 2022 году премьер-министр Республики Армения и президент Исламской Республики Иран достигли договоренности увеличить объемы торгового оборота между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран до одного, а затем до трех миллиардов долларов США.

«Принимая за основу Меморандум о взаимопонимании «Об учреждении генеральных консульств Министерства иностранных дел Республики Армения и Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран», подписанный министрами иностранных дел Республики Армения и Исламской Республики Иран 22 октября 2007 года, с октября 2022 года в городе Капан Сюникской области Армении действует генеральное консульство Исламской Республики Иран. Открытие генерального консульства Армении в городе Тебриз остана Восточный Азербайджан Исламской Республики Иран обеспечит соблюдение принципа взаимности», - говорится в обосновании.