По случаю годовщины Геноцида армян в Вашингтоне прошел ежегодный Марш справедливости

По случаю 109-й годовщины Геноцида армян Комитет «Ай дата» США в Вашингтоне провел ежегодный Марш справедливости.

Как передает «Арменпресс», участники марша прошли от посольства Азербайджана в США до посольства Турции, откуда направились к Белому дому.

Участники марша потребовали от администрации президента Джо Байдена прекратить поддерживать Азербайджан, и содействовать достойному и безопасному возвращению армян Нагорного Карабаха на свою родину.

В марше участвовал и бывший сенатор США, бывший губернатор Канзаса, посол по особым поручениям по вопросам международной свободы вероисповедания Сэм Браунбек. В своем выступлении он призвал администрацию Байдена встать на сторону Армении в противостоянии угрозе вторжения со стороны Турции и Азербайджана.

«Мы должны предотвратить вторжение Турции в Армению. Белый дом может это сделать, они могут встать и сказать, что будут защищать Армению. Мы не можем допустить повторения Геноцида армян 1915 года. Мы призываем президента Байдена поддержать Армению, мы призываем Конгресс поддержать Армению. Мы призываем Конгресс прекратить экспорт оружия из США в Азербайджан», - заявил Браунбек.

Участники марша несли плакаты с надписями «Армения хочет мира», «Ереван хочет мира, а Баку хочет Еревана», «Президент Байден, примените санкции против Азербайджана», «Остановите агрессию Азербайджана» и с другими надписями.