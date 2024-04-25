Мы должны действовать сейчас, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности: Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший, независимый кандидат на пост президента на предстоящих выборах в США, опубликовал заявление и видеоматериал, посвященные Геноциду армян и этнической чистки Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Как передает «Арменпресс», он призвал привлечь Азербайджан к ответственности за этнические чистки в Арцахе, удерживание пленников и ввести санкции против Азербайджана.

«После этнической чистки Арцаха азербайджанский режим по-прежнему держит в качестве заложников политическое руководство Арцаха: бывших президентов, министров и членов парламента, а также десятки других, чтобы заставить Армению пойти на дальнейшие территориальные уступки», - сказал кандидат в президенты.

По его словам, режим Азербайджана угрожает вторжением в Армению, если не получит несколько городов и сел, находящихся в пределах Армении.

«Сегодня азербайджанские бульдозеры уничтожают то, что осталось от армянского наследия Арцаха. Без международной поддержки Геноцид армян, начавшийся в 1915 году, завершится в ближайшие недели и месяцы. Мы должны действовать сейчас, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности, призывая к освобождению заложников и вводя санкции до тех пор, пока не будет найден безопасный и жизнеспособный путь возвращения коренных армян в Арцах. Хотя сегодня мы отмечаем уже 109-ю годовщину Геноцида армян, но тяжелое положение армян еще не закончилось, и мы должны подтвердить свою приверженность прекращению этнических чисток и защите права армян Арцаха на самоопределение», - сказал Роберт Кеннеди-младший.