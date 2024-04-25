Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Члены Совета Безопасности ООН не приняли проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе.

Во время голосования проект поддержали 13 стран, Китай воздержался. Россия воспользовалась правом вето.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «в первую очередь, это было связано с тем, что предложенные нами принципиальные поправки были проигнорированы».

«Подтверждаем строгую приверженность Российской Федерации международно-правовым обязательствам в области космического права, в т.ч. Договору о космосе 1967 года. Подчеркиваем неизменную готовность оперативно согласовать и заключить всеобъемлющую международную юридически обязывающую договоренность по ПГВК», - заявила Захарова.

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд напомнила, что президент России Владимир Путин публично заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе.

«Если это так, то сегодняшнее вето вызывает вопрос: почему? Если вы следуете правилам, то почему бы вам не поддержать резолюцию, которая их подтверждает?», - сказала она.

Проект резолюции был разработан Соединенными Штатами совместно с Японией. В нем говорится, что общей целью является предотвращение гонки вооружений в космосе и выполнение обязательств по договору о космосе, в частности: «Не размещать любое ядерное вооружение или любые виды оружия массового уничтожения на орбите вокруг Земли».