В связи с годовщиной Геноцида армян в Беверли-Хиллз у консульства Турции прошла демонстрация

24 апреля у здания Генерального консульства Турции в Беверли-Хиллз собрались тысячи демонстрантов, чтобы отметить 109-ю годовщину Геноцида армян и выразить свой протест правительству Турции, которое все еще отрицает факт Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает CBSNews, особо подчеркнув тот факт, что Джо Байден стал первым президентом США, официально признавшим Геноцид армян.

«С 2021 года Армения находится в пограничном конфликте с Азербайджаном, который поддерживает Турция, и многие протестующие заявили, что в это время внимание Соединенных Штатов сосредоточено на таких местах, как Украина и Ближний Восток», - говорится в материале CBSNews.

Как сообщает CBSNews, демонстрации были организованы и в районе Голливуда, называемом «Маленькая Армения». Школы Лос-Анджелеса и Глендейла были закрыты, так как в 2022 году губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, разрешающий закрытие государственных школ в День памяти жертв Геноцида.