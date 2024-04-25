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В связи с годовщиной Геноцида армян во Фресно было проведено памятное мероприятие

В связи с годовщиной Геноцида армян во Фресно было проведено памятное мероприятие

Во Фресно, США, было проведено памятное мероприятие, посвященное 109-й годовщине Геноцида армян. 

Как передает «Арменпресс», в связи с годовщиной геноцида над мэрией Фресно был поднят флаг Армении. 

Сайт Fresnobee сообщает, что в мероприятии участвовали представители армянской общины, городских властей конгрессмены Адам Шифф и Джим Коста и другие лица. 

Памятное мероприятие состоялось у Памятника жертвам Геноцида.


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