“Ереванский бестселлер”: детям полюбилась сказка “Три поросенка”: детские книги, март, 2024
Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за март.
На первом месте детского бестселлера - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.
На втором месте - сказка “Красная Шапочка” Шарля Перро. Она стала для малышей сказкой на сладкие сны и всем хорошо известна. “Красная Шапочка” - одна из самых известных сказок и любима всеми детьми.
На третьем месте “Книга джунглей”. Эта маленькая книжка-панорама познакомит детей с известными сказками, поможет развить воображение с помощью пространственных образов.
“Книга джунглей. История Маугли” Редьярда Киплинга на четвертом месте. Эта книга английского писателя, поэта, лауреата Нобелевской премии Редьярда Киплинга в списке известных произведений мировой литературы. Она рассказывает о Маугли, человеческом детеныше, выросшем в джунглях.
На пятом месте книжка “20 сказок о принцессах”. В сборнике сказки о самых любимых сказочных принцессах. Эта книжка с красивыми и яркими иллюстрациями, словно пришла из сказочного мира, где живут все герои популярных мультфильмов и сказок.
На шестом месте книга Бодо Шефера “Пес по имени Мани”. Это одно из лучших произведений известного немецкого финансиста и тренера Бодо Шефера, написанное специально для детей и подростков. Книга учит ребенка понимать и представлять, что такое деньги, как ими можно распоряжаться, накапливать и даже зарабатывать. В то же время это художественное произведение о дружбе маленькой девочки и собачки по кличке Мани, полное захватывающих приключений.
На седьмом месте “Лесная книга” Ованнеса Арамянца. Это первое произведение современного армянского писателя Ованнеса Арамянца для всех любознательных детей и подростков.
Книга рассказывает о хитрой лисичке и умном ребенке. В ней много удивительных историй о зверях Хосровского леса. Она учит дружбе, умению ценить и быть благодарными, учит тому, как мечтать и бороться, чтобы достичь своей мечты.
На восьмом месте книга Лиз Пичон «Том Гейтс. Мой головокружительный мир». Том Гейтс, изобретательный и озорной школьник, он желает купить билет на концерт своей любимой группы. Но нельзя даже описать напасти, свалившиеся на него до концерта. В книге множество различных рукописных каракулей и карикатур, с помощью которых Том представляет свою повседневную жизнь, заполненную непослушанием, и людей вокруг него.
На девятом месте “Тайна камня-дракона” Артавазда Егиазаряна. Это детская фантастика, в которой происходит встреча армянских подростков XXI века с героями древнеармянских мифов. 13-летие Ваагна началось катастрофически. Столкновение в школе, дурацкая ситуация, Астхик девушка его мечты даже не смотрит на него, а родители постоянно заняты. Зато именно в этот день Ваагн случайно помог вернуться к жизни некоему древнему, не совсем мифическому существу, который вначале напугал его, но потом они подружились. Но, как выясняется, не все драконы так дружелюбны к людям, как новый друг Ваагна.
“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.
В список не включены книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”.
В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин” (044-53-74-74).
Подпишитесь на наш канал в Телеграм