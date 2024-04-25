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Премьер-министр Испании приостановил исполнение своих обязанностей из-за обвинений в адрес супруги

Премьер-министр Испании приостановил исполнение своих обязанностей из-за обвинений в адрес супруги

Премьер-министр Испании Педро Санчес приостановил исполнение своих государственных обязанностей, чтобы «сделать паузу и поразмыслить», оставаться ли на этом посту. Это решение связано с тем, что суд начал предварительное расследование в отношении жены Санчеса. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает BBC. 

Испанский лидер сделал заявление: «Мне срочно нужен ответ на вопрос, стоит ли мне возглавлять правительство, или отказаться от этой чести». Он сообщил, что примет решение и сообщит о нем СМИ 29 апреля. 

Суд объявил, что расследует обвинения в коррупции против жены премьер-министра Бегонии Гомес. Ее обвинила антикоррупционная организация «Манос Лимпиас» («Чистые руки»), которую возглавляет представитель крайне правых сил. 

Санчес заявил, что его жена будет защищать свою честь и работать с судебными властями. 

Суд не предоставил никаких дополнительных подробностей расследования, но 24 апреля платформа El Confidencial сообщила, что расследуются связи Бегонии Гомес с частными компаниями, которые получали деньги от правительства или заключали государственные контракты.


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