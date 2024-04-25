Начинаются полуфиналы чемпионата Европы по боксу: сегодня Армению представят семь боксеров

На чемпионате Европы по боксу стартуют полуфиналы.

Как передает «Арменпресс», на чемпионате Европы, проходящем в столице Сербии Белграде, сегодня Армению представят семь боксеров.

Соперницей Ануш Григорян в весовой категории 50 кг является ирландка Суини Шэннон.

В весовой категории 70 кг Ани Овсепян сразится с россиянкой Даримой Сандаковой.

В мужской борьбе Барегам Арутюнян в весовой категории 48 кг проведет бой с Ради Йоксимовичем из Сербии.

Соперником Артура Базеяна в весовой категории до 57 кг станет россиянин Эдуард Саввин.

Артур Саакян в весовой категории 60 кг померяется силами с болгарином Радославом Розеновым.

В весовой категории 67 кг Арарат Арутюнян поборется за выход в финал с россиянином Тарханом Игидовым.

Соперником Нарека Манасяна в весовой категории 92 кг будет Лорен Альфонсо, представляющий Азербайджан.