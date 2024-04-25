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Начинаются полуфиналы чемпионата Европы по боксу: сегодня Армению представят семь боксеров

Начинаются полуфиналы чемпионата Европы по боксу: сегодня Армению представят семь боксеров

На чемпионате Европы по боксу стартуют полуфиналы. 

Как передает «Арменпресс», на чемпионате Европы, проходящем в столице Сербии Белграде, сегодня Армению представят семь боксеров. 

Соперницей Ануш Григорян в весовой категории 50 кг является ирландка Суини Шэннон. 

В весовой категории 70 кг Ани Овсепян сразится с россиянкой Даримой Сандаковой. 

В мужской борьбе Барегам Арутюнян в весовой категории 48 кг проведет бой с Ради Йоксимовичем из Сербии. 

Соперником Артура Базеяна в весовой категории до 57 кг станет россиянин Эдуард Саввин. 

Артур Саакян в весовой категории 60 кг померяется силами с болгарином Радославом Розеновым. 

В весовой категории 67 кг Арарат Арутюнян поборется за выход в финал с россиянином Тарханом Игидовым. 

Соперником Нарека Манасяна в весовой категории 92 кг будет Лорен Альфонсо, представляющий Азербайджан.


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