Армения и Чехия достигли договоренности о сотрудничестве в военно-технической сфере

22 апреля в Министерстве обороны Армении приняли делегация во главе с генеральным директором Агентства промышленного сотрудничества Министерства обороны Чехии Радкой Кондерловой. В составе делегации также были представители чешских военно-промышленных компаний.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство обороны Армении.

В ходе встречи с заместителем министра обороны Армении Кареном Брутяном были обсуждены ход и перспективы развития армяно-чешского военно-технического сотрудничества, был достигнут ряд договоренностей.