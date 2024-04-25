Армения и Чехия достигли договоренности о сотрудничестве в военно-технической сфере
09:54, 25 Апрель 2024
22 апреля в Министерстве обороны Армении приняли делегация во главе с генеральным директором Агентства промышленного сотрудничества Министерства обороны Чехии Радкой Кондерловой. В составе делегации также были представители чешских военно-промышленных компаний.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство обороны Армении.
В ходе встречи с заместителем министра обороны Армении Кареном Брутяном были обсуждены ход и перспективы развития армяно-чешского военно-технического сотрудничества, был достигнут ряд договоренностей.
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