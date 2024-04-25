Европейские индексы - 24-04-24

МОСКВА, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.27% и составил 18088.70 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.17% и составил 8091.86 пункта, британский FTSE снизился на 0.06% и составил 8040.38 пункта, а российский RTSI вырос на 0.65% и составил 1171.06 пункта.