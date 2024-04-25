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США несут ответственность за предотвращение еще одного Геноцида армян: обращения конгрессменов к 24 апреля

США несут ответственность за предотвращение еще одного Геноцида армян: обращения конгрессменов к 24 апреля

В связи со 109-й годовщиной Геноцида армян несколько десятков конгрессменов США выступили с обращениями, осуждающими произошедшее, проводя параллели между преступлением, совершенным более века назад, и нынешним насилием, совершаемым Азербайджаном против армян. 

В частности, на своей странице в X член Палаты представителей Эбигейл Спанбергер отметила: «Сегодня мы чтим память более 1,5 миллионов армян, убитых в Османской империи. Мы должны осудить продолжающуюся агрессию Турции и Азербайджана против армянского народа». 

«Арменпресс» передает обращения и других конгрессменов. Джон Ларсон написал: «Сегодня мы вспоминаем 1,5 миллиона человек, которые были убиты или изгнаны во время Геноцида армян 109 лет назад. Я рядом с армянами всего мира в их борьбе за достоинство, в частности, с теми, кто столкнулся с нападениями и депортацией в Нагорном Карабахе».

Конгрессмен США Фрэнк Паллоне уверен, что нужно говорить о Геноциде армян, чтобы быть уверенными, что история больше не повторится. «К сожалению, армянский народ до сих пор продолжает сталкиваться с угрозами. После насильственного выселения тысяч армян из Арцаха Алиев продолжает грубо нарушать права армянского народа. Эти действия продолжатся до тех пор, пока Алиев не будет привлечен к ответственности за свои геноцидальные действия и угрозы на армянской территории. Признавая сегодня силу армянского народа, мы также должны принять четкие параллели, какие существуют различия между прошлыми преступлениями и преступлениями, совершаемыми Азербайджаном в настоящее время. США несут ответственность за предотвращение еще одного Геноцида армян и привлечение Алиева к ответственности», - написал Паллоне.

Анна Эшу, которая является одним из авторов резолюции Палаты представителей США, признающей Геноцид армян, подчеркнула: Член Палаты представителей Тед Лю опубликовал свое выступление в Конгрессе: "память о таких массовых убийствах, как Геноцид армян, является ключом к тому, чтобы гарантировать, что подобное больше не повторится. Важнейшей частью этого процесса является образование". Он с гордостью представил проект, представленный вместе с несколькими другими конгрессменами, которым предусматривается в течение 5 лет выделить Библиотеке Конгресса 10 миллионов долларов на развитие образовательных программ, посвященных геноциду армян, которые смогут применять преподаватели по всей территории США. «Благодаря этому будущие поколения будут проинформированы и никогда не забудут о массовых убийствах». В этом году поминовение жерт особенно прискорбно, поскольку оно следует за ужасной кампанией этнической чистки Азербайджана против армян Нагорного Карабаха. Нам не нужно ждать еще столетие, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за совершенные преступления».

Член Палаты представителей Тед Лю опубликовал свое выступление в Конгрессе: «Память о таких массовых убийствах, как Геноцид армян, является ключом к тому, чтобы гарантировать, что подобное больше не повторится. Важнейшей частью этого процесса является знание этого». Он с гордостью представил проект, представленный вместе с несколькими другими конгрессменами, которым предусматривается в течение 5 лет выделить Библиотеке Конгресса 10 миллионов долларов на развитие образовательных программ, посвященных Геноциду армян, которые смогут применять преподаватели по всей территории США. «Благодаря этому будущие поколения будут проинформированы и никогда не забудут о массовых убийствах».

Дэвид Вальдао, член комитета Конгресса США по армянским вопросам, в своем видеообращении сказал: «Мы никогда не забудем мужчин, женщин и детей, чьи жизни были потеряны или навсегда изменились из-за этой трагедии. И сейчас, когда население Арцаха подвергалось нападению со стороны Азербайджана, как никогда важно, чтобы США были рядом с армянской общиной, чтобы заверить, что подобные трагедии больше никогда не повторятся. Я продолжу быть голосом армянской общины в Конгрессе»

Конгрессмен США Джуди Чу отметила: «Признавая этот исторический факт, мы выражаем свое уважение стойкости армянского народа, проявленной и тогда и сейчас».

Член Палаты представителей Линда Санчес опубликовала отрывок из своего выступления в Конгрессе, в котором говорится: «Этот геноцид - одна из самых болезненных страниц мировой истории. Между тем, к сожалению, об этом мало говорят. Мы никогда не сможем забыть или отрицать систематические убийства и пытки армян. Мы должны извлечь уроки из такой ужасной истории, и никогда не забывать защищать угнетенных и уязвимых людей. Мы обязаны сделать это перед жертвами и поколениями тех, кто продолжает страдать из-за этой жестокой и несправедливой резни».

Сенатор США Крис Ван Холлен написал: «Сейчас, когда мы стали свидетелями ужасного насилия и этнической чистки в отношении армян Нагорного Карабаха, мы должны учиться на уроках истории, а не отворачиваться от нее».

Член Палаты представителей Дон Бейер, поминая жертв геноцида, подчеркнул: «Мы не должны отворачиваться и отрицать историческую правду, которая повлияла на всех армян мира».

Конгрессмен США Брайан Стил написал на своей странице в X: «В это день мы вспоминаем и тяготы, с которыми сталкнулось армянское население Нагорного Карабаха».

В 109-ю годовщину Геноцида армян с заявлениями выступили также конгрессмены Адам Шифф, Брэд Шерман, Джон Сарбанес, Мишель Стил и другие.


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