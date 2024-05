США несут ответственность за предотвращение еще одного Геноцида армян: обращения конгрессменов к 24 апреля

В связи со 109-й годовщиной Геноцида армян несколько десятков конгрессменов США выступили с обращениями, осуждающими произошедшее, проводя параллели между преступлением, совершенным более века назад, и нынешним насилием, совершаемым Азербайджаном против армян.

В частности, на своей странице в X член Палаты представителей Эбигейл Спанбергер отметила: «Сегодня мы чтим память более 1,5 миллионов армян, убитых в Османской империи. Мы должны осудить продолжающуюся агрессию Турции и Азербайджана против армянского народа».

Today is Armenian Genocide Remembrance Day.



Today, we honor the memories of the more than 1.5 million Armenians murdered by the Ottoman Empire — and we must condemn the continued aggression against the Armenian people by Turkey and Azerbaijan. — Rep. Abigail Spanberger (@RepSpanberger) April 24, 2024

«Арменпресс» передает обращения и других конгрессменов. Джон Ларсон написал: «Сегодня мы вспоминаем 1,5 миллиона человек, которые были убиты или изгнаны во время Геноцида армян 109 лет назад. Я рядом с армянами всего мира в их борьбе за достоинство, в частности, с теми, кто столкнулся с нападениями и депортацией в Нагорном Карабахе».

Today, we remember the 1.5 million people who were murdered or displaced during the Armenian Genocide 109 years ago. I stand with Armenians across the globe in their fight for dignity, especially those facing attacks and displacement from Nagorno-Karabakh. #ArmenianGenocide109 — Rep. John Larson (@RepJohnLarson) April 24, 2024

Конгрессмен США Фрэнк Паллоне уверен, что нужно говорить о Геноциде армян, чтобы быть уверенными, что история больше не повторится. «К сожалению, армянский народ до сих пор продолжает сталкиваться с угрозами. После насильственного выселения тысяч армян из Арцаха Алиев продолжает грубо нарушать права армянского народа. Эти действия продолжатся до тех пор, пока Алиев не будет привлечен к ответственности за свои геноцидальные действия и угрозы на армянской территории. Признавая сегодня силу армянского народа, мы также должны принять четкие параллели, какие существуют различия между прошлыми преступлениями и преступлениями, совершаемыми Азербайджаном в настоящее время. США несут ответственность за предотвращение еще одного Геноцида армян и привлечение Алиева к ответственности», - написал Паллоне.

After forcibly removing thousands of Armenians from Artsakh, Aliyev continues to commit gross human rights violations against the Armenian people. These actions will continue to escalate if Aliyev is not held accountable for his genocidal actions & threats on Armenian territory. — Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) April 24, 2024

Анна Эшу, которая является одним из авторов резолюции Палаты представителей США, признающей Геноцид армян, подчеркнула: Член Палаты представителей Тед Лю опубликовал свое выступление в Конгрессе: "память о таких массовых убийствах, как Геноцид армян, является ключом к тому, чтобы гарантировать, что подобное больше не повторится. Важнейшей частью этого процесса является образование". Он с гордостью представил проект, представленный вместе с несколькими другими конгрессменами, которым предусматривается в течение 5 лет выделить Библиотеке Конгресса 10 миллионов долларов на развитие образовательных программ, посвященных геноциду армян, которые смогут применять преподаватели по всей территории США. «Благодаря этому будущие поколения будут проинформированы и никогда не забудут о массовых убийствах». В этом году поминовение жерт особенно прискорбно, поскольку оно следует за ужасной кампанией этнической чистки Азербайджана против армян Нагорного Карабаха. Нам не нужно ждать еще столетие, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за совершенные преступления».

This year’s commemoration is especially poignant because it comes on the heels of Azerbaijan's horrendous ethnic cleansing campaign against the Armenians of Nagorno-Karabakh. We must not wait another century to hold Azerbaijan accountable for the crimes it has committed. — Rep. Anna G. Eshoo (@RepAnnaEshoo) April 24, 2024

Член Палаты представителей Тед Лю опубликовал свое выступление в Конгрессе: «Память о таких массовых убийствах, как Геноцид армян, является ключом к тому, чтобы гарантировать, что подобное больше не повторится. Важнейшей частью этого процесса является знание этого». Он с гордостью представил проект, представленный вместе с несколькими другими конгрессменами, которым предусматривается в течение 5 лет выделить Библиотеке Конгресса 10 миллионов долларов на развитие образовательных программ, посвященных Геноциду армян, которые смогут применять преподаватели по всей территории США. «Благодаря этому будущие поколения будут проинформированы и никогда не забудут о массовых убийствах».

On Armenian Genocide Remembrance Day, we honor those displaced, murdered and persecuted 109 years ago. Honored to co-lead the Armenian Genocide Education Act alongside @RepAnnaEshoo, @RepGusBilirakis and @RepDavidValadao to promote understanding of these horrific events. pic.twitter.com/B3gj0AE2qt — Rep. Ted Lieu (@RepTedLieu) April 24, 2024

Дэвид Вальдао, член комитета Конгресса США по армянским вопросам, в своем видеообращении сказал: «Мы никогда не забудем мужчин, женщин и детей, чьи жизни были потеряны или навсегда изменились из-за этой трагедии. И сейчас, когда население Арцаха подвергалось нападению со стороны Азербайджана, как никогда важно, чтобы США были рядом с армянской общиной, чтобы заверить, что подобные трагедии больше никогда не повторятся. Я продолжу быть голосом армянской общины в Конгрессе»

Today on Armenian Genocide Remembrance Day, we pause to remember the 1.5 million Armenians who were murdered or displaced by the Ottoman Empire and recommit to ensuring a tragedy like this never happens again. pic.twitter.com/ksLIhOQE22 — Rep. David Valadao (@RepDavidValadao) April 24, 2024

Конгрессмен США Джуди Чу отметила: «Признавая этот исторический факт, мы выражаем свое уважение стойкости армянского народа, проявленной и тогда и сейчас».

Today, we remember the 1.5 million Armenians killed in the 1915 genocide perpetrated by the Ottoman Empire.



In recognizing this historical fact, we honor the resilience of the Armenian people then through today. pic.twitter.com/szUeBYC46Y — Judy Chu (@RepJudyChu) April 24, 2024

Член Палаты представителей Линда Санчес опубликовала отрывок из своего выступления в Конгрессе, в котором говорится: «Этот геноцид - одна из самых болезненных страниц мировой истории. Между тем, к сожалению, об этом мало говорят. Мы никогда не сможем забыть или отрицать систематические убийства и пытки армян. Мы должны извлечь уроки из такой ужасной истории, и никогда не забывать защищать угнетенных и уязвимых людей. Мы обязаны сделать это перед жертвами и поколениями тех, кто продолжает страдать из-за этой жестокой и несправедливой резни».

I am honored to represent a large & vibrant Armenian community & today I stand in solidarity with them as we recognize the 109th commemoration of the Armenian Genocide.



I hope we can all take time today to stand with the Armenian community & reflect on this painful moment. pic.twitter.com/2sySJ4k3CO — Rep. Linda Sánchez (@RepLindaSanchez) April 24, 2024

Сенатор США Крис Ван Холлен написал: «Сейчас, когда мы стали свидетелями ужасного насилия и этнической чистки в отношении армян Нагорного Карабаха, мы должны учиться на уроках истории, а не отворачиваться от нее».

On Armenian Genocide Remembrance Day, we remember the 1.5M Armenians who were brutally murdered by the Ottoman Empire.



At a time when we've witnessed terrible violence and ethnic cleansing against Armenians in Nagorno-Karabakh, we must learn from history — not turn away from it. — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) April 24, 2024

Член Палаты представителей Дон Бейер, поминая жертв геноцида, подчеркнул: «Мы не должны отворачиваться и отрицать историческую правду, которая повлияла на всех армян мира».

We remember the Armenian Genocide today, which began 109 years ago on this date, with sorrow for the 1.5 million Armenians who were murdered during this dark moment in history. We must not look away or deny this historical truth, which still affects Armenians all over the world. — Rep. Don Beyer (@RepDonBeyer) April 24, 2024

Конгрессмен США Брайан Стил написал на своей странице в X: «В это день мы вспоминаем и тяготы, с которыми сталкнулось армянское население Нагорного Карабаха».

Today we recognize the 109th anniversary of the Armenian Genocide. On the anniversary this year, we also recognize the current hardship endured by the Armenian population of Nagorno-Karabakh. pic.twitter.com/F3adWtUr59 — Bryan Steil (@RepBryanSteil) April 24, 2024

В 109-ю годовщину Геноцида армян с заявлениями выступили также конгрессмены Адам Шифф, Брэд Шерман, Джон Сарбанес, Мишель Стил и другие.