“Никогда больше” должен что-то означать, и это не могут быть пустые слова: сенатор Билл Кэссиди

Сенатор США Билл Кэссиди считает, что лозунг “Никогда больше” должен что-то означать, и это не могут быть пустые слова. Как сообщает Арменпресс, по случаю 109-й годовщины Геноцида армян сенатор сделал публикацию в соцсети X.

«Сегодня мы чтим память жертв Геноцида армян. Учитывая, что это происходит после геноцида армян Нагорного Карабаха, мы должны активизировать наши усилия. “Никогда больше” должен что-то означать. Это не могут быть пустые слова», - отметил сенатор.

Today we commemorate the Armenian genocide. Coming as it does after the genocide of the Armenians of Nagorno Karabakh, we must reinforce our efforts. #NeverAgain needs to mean something. It can’t be just empty words.