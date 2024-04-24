“Никогда больше” должен что-то означать, и это не могут быть пустые слова: сенатор Билл Кэссиди
21:05, 24 Апрель 2024
Сенатор США Билл Кэссиди считает, что лозунг “Никогда больше” должен что-то означать, и это не могут быть пустые слова. Как сообщает Арменпресс, по случаю 109-й годовщины Геноцида армян сенатор сделал публикацию в соцсети X.
«Сегодня мы чтим память жертв Геноцида армян. Учитывая, что это происходит после геноцида армян Нагорного Карабаха, мы должны активизировать наши усилия. “Никогда больше” должен что-то означать. Это не могут быть пустые слова», - отметил сенатор.
Today we commemorate the Armenian genocide. Coming as it does after the genocide of the Armenians of Nagorno Karabakh, we must reinforce our efforts. #NeverAgain needs to mean something. It can’t be just empty words.— U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) April 24, 2024
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