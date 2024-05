Помним и требуем: глава МИД Канады  сделала запись на армянском языке по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян

Сегодня мы продолжаем чтить память о жертвах Геноцида армян и размышлять о травмах, которые многие все еще переживают.

Как сообщает Арменпресс, об этом в соцсети Х по случаю 109-й годовщины Геноцида армян написала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

“В 1915 году было убито более 1,5 миллиона армян. Сегодня мы продолжаем чтить память о людях, жизни которых были украдены во время Геноцида армян, и размышлять о травмах, которые многие все еще переживают. Мы должны сделать так, чтобы их имена и истории никогда не были забыты”, - отметил глава МИД Канады, добавив на армянском языке “Հիշում ենք և պահանջում” (“Помним и требуем”).

In 1915, over 1.5 million Armenians were killed.



Today, we continue to honour the lives stolen during the genocide against Armenians and reflect on the trauma that many still endure.



We must ensure their names and stories are never forgotten.



Հիշում ենք եւ պահանջում