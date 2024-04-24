Члены группы дружбы Швеция-Армения парламента Швеции выступили с заявлением по случаю 109-й годовщины Геноцида армян.

Как сообщает Арменпресс, авторы заявления напоминают, что 109 лет назад, 24 апреля 1915 года, османские власти арестовали и депортировали из Константинополя сотни армянских интеллектуалов и лидеров.

“По приказу Талаат-паши в период с 1915 по 1916 гг. от 800 000 до 1,2 миллиона армян были отправлены маршами смерти в сирийскую пустыню. Резня и этнические чистки армян и других христианских групп продолжались до 1923 года. 1,5 миллиона армян были убиты османами. Христиане из других народов, таких как ассирийцы, сирийцы и греки, также стали мучениками. Число замученных армян во время Геноцида составило более половины армянского населения региона. Большинство выживших бежали из страны. Османская империя в основном лишилась христианского населения”, — говорится в заявлении.

Депутаты отмечают, что в марте 2010 года шведский Риксдаг проинформировал правительство о том, что Швеция должна признать геноцид и что Швеция должна работать в рамках ЕС и ООН для международного признания Геноцида армян.

“Сегодня мы все чтим память всех жертв Геноцида. Члены группы дружбы Швеция-Армения организуют поминальную церемонию в парламенте Швеции. Важно помнить и уважать память жертв. Мы всегда будем помнить и никогда не забудем то, что произошло”, - заключили депутаты.