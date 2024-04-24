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В Брюсселе почтили память жертв Геноцида армян

В Брюсселе почтили память жертв Геноцида армян

В Брюсселе состоялось мероприятие памяти жертв Геноцида армян. Мероприятие было организовано Комитетом армян Бельгии. До начала мероприятия в церкви Святой Марии Магдалины состоялся молебен о святых мучениках и поминальная церемония.

Как сообщает корреспондент Арменпресс в Брюсселе, на мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Бельгии Тигран Балаян, высокопоставленные бельгийские политики, представители государственных и общественных структур, послы.

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Глава коммуны Иксель Христос Дулькеридис отметил, что в году есть один день, поминание  которого не признает ни снега, ни дождя, ни града, ни ветра: это День памяти жертв Геноцида армян. «Наш долг каждый год быть у этого мемориала и помнить о том, что произошло сто лет назад. Потому что каждый раз, когда нам не хватает силы воли, когда у нас бывают недостатки, тогда возникает риск повторения и мы видим, что история повторяется», — сказал Дулькеридис.

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Вице-спикер Сената Марк Демесмаркер отметил, что сегодняшнее мероприятие – это больше, чем просто воспоминание о прошлом, это также мощное напоминание о важности справедливости и предотвращения подобных трагедий в будущем. «После недавних событий в Арцахе невозможно не провести параллелей с прошлым. Агрессия Азербайджана в отношении армян Нагорного Карабаха, насильственная этническая чистка, очищение всех следов армянской культуры и наследия напоминают нам об опасностях, которые все еще существуют. Поэтому мы должны продолжать борьбу», — заявил Марк Демесмаркер.

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