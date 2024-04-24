Президент Белоруссии Лукашенко пообещал уйти на покой, когда ему об этом скажет народ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания озвучил условия, на которых он оставит свой пост.
"Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: "Все!" И когда рядом будет человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем. Даже с собственной жизнью", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Лукашенко.
Как подчеркнул Лукашенко, он хочет, чтобы финиш его политической жизни был достойным, а власти Белоруссии не угробили то, что сами создали.
Ранее сегодня белорусский лидер сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2025 года, если так решит народ.
Лукашенко занимает пост главы государства с 1994 года.
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