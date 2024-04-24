Алиев ненавидит армян так же, как и младотурки: исполнительный директор Института Лемкина

В контексте 109-й годовщины Геноцида армян известное издание Newsweek выпустило большую статью об антиармянской политике Азербайджана. Автором статьи является исполнительный директор Института Лемкина по предотвращению геноцида Элиза фон Йоден-Форги (Elisa von Joeden-Forgey). Как сообщает Арменпресс, в статье говорится:

“В сентябре прошлого года монастырь Амарас, один из старейших религиозных комплексов христианства и святыня Армянской Апостольской церкви, был захвачен Азербайджаном во время вторжения в самоуправляющийся армянский анклав Арцах, широко известный как Нагорный Карабах. Это нападение нарушило соглашение 2020 года между Арменией, Азербайджаном и Россией (имеется в виду Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года - ред. Арменпресс), которое положило конец войне и вынудило 120 000 армян анклава в панике бежать.

Исход, положивший конец почти 4000-летнему непрерывному существованию одной из старейших христианских общин в мире, стал одним из наиболее эффективных геноцидов (этнических чисток) за последнее время. Трагедия заключается в том, что спустя 109 лет после начала геноцида армян турками-османами – события, которое во всем мире отмечается 24 апреля – армяне все еще подвергаются нападениям.

Мы в Институте Лемкина по предотвращению геноцида (базируется в Филадельфии), чья миссия состоит в том, чтобы предотвратить повторение подобного зла, с ужасом наблюдаем, как азербайджанские солдаты регулярно совершают зверства против попадающих в их когти армянских солдат и гражданских лиц, включая обезглавливание, нанесение увечий, унижения и сексуальное насилие, часто записываемые на видео и публикуемые в социальных сетях (см. подробное досье, составленное Калифорнийским Центром истины и справедливости и переданное в Международный уголовный суд на прошлой неделе), а также, как сообщается, насильственное обращение в другую веру.

В этот День памяти жертв Геноцида армян я хотела бы подчеркнуть, что геноцидные режимы совершают свое зло разными способами, и одним из них является попытка разрушить культуру народа. Хотя человеческое положение арцахских армян является самым душераздирающим и волнующим аспектом преступлений Азербайджана, эта страна также пытается стереть и переписать армянскую христианскую историю. И хотя уничтожение культуры (cultural erasure) и геноцид часто рассматриваются как отдельные юридические понятия, в определенных контекстах уничтожение культуры может быть компонентом или предшественником геноцида.

Вот почему монастырь Амарас является мощным символом.

Монастырь Амарас, основанный в начале IV века нашей эры святым Григорием Просветителем, является местом захоронения его внука святого Григориса. В V веке Св. Месроп Маштоц, изобретший армянский алфавит, основал здесь свою первую школу. Это жемчужина в потрясающем массиве христианского культурного наследия Южного Кавказа, и вся эта история сейчас находится под угрозой уничтожения.

Это обусловлено тем, что хорошо задокументированная армянофобия президента Азербайджана Ильхама Алиева, который недавно был переизбран на пятый срок, выходит далеко за рамки разжигания ненависти. Это способствовало систематическому разрушению христианского наследия в регионе, разрушению, которое существовало еще до режима Алиева, но достигло своего апогея при нем.

У Азербайджана ужасная репутация как “надзирателя” армянского христианского наследия, которое попадает в его лапы. В азербайджанском эксклаве Нахчыван, где когда-то проживало значительное армянское население, а сейчас его нет, Азербайджан уничтожил примерно 98 процентов армянского культурного наследия, включая церкви, кладбища и монастыри.

Азербайджан в целом отрицает армянскую идентичность местных церквей, кладбищ и монастырей, приписывая их исторической группе под названием «кавказские албанцы», с которой азербайджанцы связывают свои исторические корни. Среди прочего, в 2022 году Азербайджан осквернил церковь Канач Жам («Зеленая церковь») в городе Шуши и превратил ее в ресторан; разрушил армянскую церковь Сурб Саргис XVIII-XIX веков в селе Сусанлыг; разрушил кладбища, построенные в 9 веке, и извлек из захоронений тела [...].

Агрессия Азербайджана нарушает не только международное право, но и глобальную систему ценностей, отстаивающую свободу вероисповедания.

Азербайджанские силы засняли на видео стрельбу по монастырю Чаректар, построенному в XIII веке, а после захвата анклава прошлой осенью военные разобрали 164-футовый крест, который освещался ночью на горе с видом на столицу Арцаха Степанакерт. Это был необоснованный акт, не преследовавший никакой военной цели.

Взгляды президента Азербайджана Ильхама Алиева на армян очень похожи на пантюркистскую идеологию младотурков, которые уничтожили армянское присутствие в Османской империи во время Первой мировой войны, когда более миллиона армян были убиты на землях, где они жили тысячелетиями. Как и младотурки, Алиев выражает ненависть к армянам, – древнему народу, тесно связанному со своей христианской идентичностью - как к этнорелигиозной группе.

Все данные свидетельствуют о том, что Алиев, которого решительно поддерживает Турция и пантюркистские мечты ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана, еще не закончил. Теперь он угрожает вторгнуться в саму Армению, которую он называет «Западным Азербайджаном».

Азербайджан несет ответственность за вопиющие и систематические нарушения религиозных свобод, включая этнические чистки и, возможно, геноцид, совершенные против армян. Ее нападение – это атака на демократические ценности, оскорбление концепции истины и нападение, которое Соединенным Штатам следует решительно отразить.

Неспособность признать истинное лицо Азербайджана будет истолкована как безнаказанность продолжения этого пути. Достаточно посетить восточную Турцию, историческую родину армян, где бывшие церкви снесены, лежат в руинах или используются под склады, чтобы увидеть, каковы будут результаты бездействия.

Как однажды сказал раввин Гилель: «Если не сейчас, то когда? Если не мы, то кто?»