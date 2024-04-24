Ушел из жизни доктор исторических наук, профессор Николай Ованнисян

Ушел из жизни выдающийся ученый и общественный деятель, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Армения, директор Института востоковедения в 1995-2006 годах, основоположник школы историографии современной арабистики, доктор исторических наук, профессор Николай Ованнисян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил Институт востоковедения НАН Армении.

Панихида по ученому состоятся 25 апреля в 18:00 в поминальном зале “Золер”, а похороны состоятся 26 апреля в 14:00, оттуда же.

Биография с сайта НАН Армении:

Специализация: Востоковедение

Дата рождения: 10/06/1930

Направления деятельности

Основные работы посвящены изучению проблем истории арабских стран, образованию их независимых государств, международных и региональных отношений на Ближнем и Среднем Востоке, внешней политике Армении и армяно-арабских межгосударственных отношений, политического ислама, геноцида армян, карабахского движения

Образование

Окончил ЕГУ (1953). Д.и.н.(1968), проф. (1972), чл.-корр. (2006)

Должности

Советник директора Института востоковедения НАН РА (с 2006)

Членство в других организациях

Международная академия наук "Арарат" (Париж, 1997), АН Нью-Йорка (1999), Международная академия наук по проблемам национальной безопасности (Москва, 1999), Международная академия наук о природе и обществе (Германия, 2005), Сирийского общества истории арабской науки (Халеб, 1985), Общества национальной географии (США, 2002), Международной ассоциации по изучению геноцида (США, 2005)

Награды

Заслуженный деятель науки РА (2003). Награжден медалями Мовсеса Хоренаци (2001), "Армянский Великий Геноцид. 1915-2005" и Памятной медалью им. Нансена (2003)

Другая информация

Младший научный сотрудник Сектора востоковедения НАН РА (1960-1961), старший научный сотрудник (1961-1971), заведующий отделом Арабских стран (1971-2001), замдиректора (1984-1995), директор (1995-2006) Института востоковедения НАН РА