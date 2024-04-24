Памятник Авроре Мардиганян будет символизировать ее жизнь – от выживания во время Геноцида до спасения

24 апреля, в День памяти Геноцида армян, рукопись «Хроники Авроры» была выставлена на обозрение в Матенадаране – национальном хранилище древних армянских рукописей. Представленная страница посвящена новому мемориалу в честь Авроры Мардиганян, пережившей Геноцид армян и вдохновительницы Гуманитарной инициативы и премии «Аврора».

«Хроники Авроры» — первая рукопись, созданная в Матенадаране в XXI веке в соответствии с древними армянскими традициями. В нем представлена история гуманитарной инициативы «Аврора», освещены гуманитарные усилия лауреатов премии «Аврора» и гуманитарных деятелей. В рукописи посредством уникальных иллюстраций представлены истории, вдохновляющие на человечность, самоотверженность и недюжинное мужество. Титульные листы семи лауреатов премии «Аврора», а также заключительный лист, посвященный мемориалу в честь Авроры Мардиганян, проиллюстрированы детьми, обучающимися в студии миниатюры «Искусство иллюстрирования» Матенадарана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе фонда «Аврора», открытие мемориала в Ереване запланировано на осень 2024 года, но эскиз скульптуры уже добавлен в «Хроники Авроры». Это последнее дополнение завершает работу над этой уникальной рукописью, которая будет выставлена в Зале карт Матенадарана до 24 мая 2024 года.

«История Матенадарана, носящего имя Месропа Маштоца, отражает наследие благородных человеческих подвигов. Просто подумайте о таких людях, как Ованес Гусян Вардапет, который, помимо сохранения тысяч рукописей, спас множество жизней во время Геноцида армян. В этом контексте Матенадаран можно рассматривать как учреждение, представляющее гуманитарные ценности, - сказал директор Матенадарана Ара Хзмалян. - Гуманитарная инициатива «Аврора», этот исключительный проект, неслучайно с самого начала выбрала Матенадаран своим главным партнером. Рукопись «Хроники Авроры» также является отражением наших общих целей и привлекает молодых людей в качестве активных участников. Творчески участвуя в создании историй, иллюстрирующих человеческие ценности, и узнавая о людях, способных на героические поступки, они взаимодействуют с образцовыми гражданами мира и развивают четкий моральный кодекс. Мы рады успешному завершению этого проекта и благодарны гуманитарной инициативе «Аврора» за почти десятилетие плодотворного сотрудничества».

«Гуманитарная инициатива «Аврора», основанная от имени переживших Геноцид армян и в благодарность их спасителям, за восемь лет своей деятельности стала своеобразным маяком человечества, положительно повлияв на жизнь более трех миллионов человек по всему миру. Эта рукопись, созданная в ереванском Матенадаране, отражает гуманитарную миссию Инициативы и служит свидетельством продолжающейся истории и связи между поколениями. Знаменательно, что эти восемь лет работы «Авроры», обобщенные в рукописи, завершаются надписью о скульптуре, посвященной Авроре Мардиганян как символу стойкости целого народа и вневременных общечеловеческих ценностей», — сказала Марине Алесь, председатель творческого совета гуманитарной инициативы «Аврора». - «Аврора Мардиганян, останки которой захоронены на калифорнийском кладбище, является для нас символом мужества и возрождения. Важно, что в конце концов в Армении есть место, посвященное ей, и ее памятник будет стоять здесь в знак нашей безграничной благодарности».

Мемориальная скульптура в честь Авроры Мардиганян будет символизировать ее путь от выживания во время Геноцида к спасению. Задняя часть скульптуры будет изображать женщин на пути к бегству, в том числе Аврору. В передней части мемориала сама Мардиганян будет стоять отдельно от других женщин, символизируя ее выживание и просветление.

«Вдохновленный смелой историей этой армянской женщины, я имел честь создать мемориал в ее память. Эта скульптура — не просто отражение истории одного человека; это также воплощение каждого армянина, прошедшего через ад во время Геноцида армян, - отметил Виген Аветис, художник, создавший мемориал. Работая над ней, я стремился передать в скульптуре хрупкость этой женщины и всю мировую историю. Мемориал олицетворяет двойственность, как в прямом, так и в переносном смысле. С одной стороны, мы видим Аврору среди мучительных испытаний, которые пережила она и армянский народ, а с другой стороны, мы видим свет спасения. В конечном счете, история Авроры – это история надежды, поскольку она выжила, несмотря на все, через что ей пришлось пройти».