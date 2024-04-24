Прокурдские партии и организации Турции призвали Анкару прекратить политику отрицания Геноцида армян

Различные прокурдские партии и организации Турции 24 апреля, в ознаменование 109-й годовщины Геноцида армян 1915 года, выступили с призывом честно встретиться лицом к лицу с историей. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Medyanews.

«Столкновение с прошлым необходима», - заявила Партия демократических регионов в годовщину Геноцида армян, призывая к признанию и примирению.

«Мы разделяем боль армянского народа и с уважением вспоминаем погибших», - заявили в партии. В их заявлении подчеркивается прошлая политика ассимиляции и национализма, которая увековечила разделение и страдания среди различных сообществ и этнических групп.

Партия призывает к сохранению армянских церквей, кладбищ, свободному использованию религиозных объектов и правовым реформам, основанным на равном гражданстве. «Решающее значение имеет отказ от отрицания и признание каждого армянина как свидетельства истории», — добавили они, повторяя слова покойного армянского интеллектуала Гранта Динка.

Кроме того, Коллегия адвокатов Диярбакыра заявила, что «восстановительное правосудие» необходимо для установления истины и примирения. «Каждое 24 апреля государство и его аппарат вступают в борьбу с истиной о том, как определять прошлые события», — отметили они, подчеркнув продолжающиеся юридические проблемы, с которыми они сталкиваются при высказывании своих заявлений.

Партия Народного равенства и демократии также выразила солидарность с армянской общиной. «Мы разделяем горе Геноцида армян, который начался с депортации более 200 интеллектуалов 24 апреля 1915 года, что привело к массовым изгнаниям и резням», - заявила партия. Они подчеркнули, что преступления прошлого должны быть признаны, чтобы проложить путь к миру и сплоченному обществу.