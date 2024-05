Мы должны помнить и чтить память жертв Геноцида армян: послание премьер- министра Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт правительства Канады, в заявлении говорится:

«Сегодня мы присоединяемся к армянским общинам в Канаде и по всему миру по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян. Мы размышляем об этой темной главе истории, чтим память погибших жертв и размышляем о травмах, которые до сих пор переживают многие.

Двадцать лет назад правительство Канады присоединилось к членам международного сообщества, официально признав историческую и трагическую реальность Геноцида армян. Это признание имеет глубокое значение для многих канадцев, особенно канадцев армянского происхождения. Вместе мы обеспечим, чтобы истории пострадавших никогда не были забыты.

В Канаде апрель отмечается как Месяц геноцида, памяти, осуждения и предотвращения, который напоминает нам о последствиях безразличия. Мы должны помнить и чтить память жертв Геноцида армян. Мы должны противостоять ненависти и отстаивать разнообразие, инклюзивность и права человека – это наша общая коллективная ответственность.

День памяти жертв Геноцида армян – время размышлений и воспоминаний. Поминая этот торжественный день, я призываю всех канадцев узнать о событиях, которые привели к этой бессмысленной гибели человечества. Давайте построим общество, в котором каждый будет чувствовать себя в безопасности от дискриминации и насилия».

"It’s up to each of us to share the honest truth of the Medz Yeghern, even as many try to deny and dismiss its horrors. To remember and honour the memories of the victims lost to the Armenian Genocide. And to fight back against oppression, violence, and injustice – whenever and… pic.twitter.com/vT3Eq0i6Cy