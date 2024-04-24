Мы должны помнить и чтить память жертв Геноцида армян: послание премьер- министра Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт правительства Канады, в заявлении говорится:

«Сегодня мы присоединяемся к армянским общинам в Канаде и по всему миру по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян. Мы размышляем об этой темной главе истории, чтим память погибших жертв и размышляем о травмах, которые до сих пор переживают многие.

Двадцать лет назад правительство Канады присоединилось к членам международного сообщества, официально признав историческую и трагическую реальность Геноцида армян. Это признание имеет глубокое значение для многих канадцев, особенно канадцев армянского происхождения. Вместе мы обеспечим, чтобы истории пострадавших никогда не были забыты.

В Канаде апрель отмечается как Месяц геноцида, памяти, осуждения и предотвращения, который напоминает нам о последствиях безразличия. Мы должны помнить и чтить память жертв Геноцида армян. Мы должны противостоять ненависти и отстаивать разнообразие, инклюзивность и права человека – это наша общая коллективная ответственность.

День памяти жертв Геноцида армян – время размышлений и воспоминаний. Поминая этот торжественный день, я призываю всех канадцев узнать о событиях, которые привели к этой бессмысленной гибели человечества. Давайте построим общество, в котором каждый будет чувствовать себя в безопасности от дискриминации и насилия».