В Москве в Кафедральном соборе Святого Преображения отслужена литургия в память жертв Геноцида армян

В Кафедральном соборе Святого Преображения в Москве Предстоятелем армянской епархии России и Новой Нахичевани архиепископом Езрасом Нерсисяном была отслужена литургия , посвященная 109-й годовщине Геноцида армян.

Как передает корреспондент «Арменпресс», в Москве почтили память Святых мучеников Геноцида армян. Присутствовали сотрудники посольства Республики Армения в Российской Федерации и представители армянской общины.

В своем обращении к верующему народу предстоятель армянской епархии России и Новой Нахичевани архиепископ Езрас Нерсисян отметил, что к еще не зажившей ране Геноцида добавилось насильственноое изгнание армян Арцаха в результате геноцидальных действий Азербайджана.

Он напомнил, что в 2023 году мы стали свидетелями нового геноцида, когда армяне Арцаха были изгнаны со своей Родины под молчаливым наблюдением международного сообщества.

Предстоятель армянской епархии России и Новой Нахичевани добавил, что на границах Армении также неспокойно, и призвал армянский народ сплотиться.

После литургии состоялась церемония возложения цветов и венков к Мемориалу жертв Геноцида армян. Затем в музее «Ковчег», расположенном на территории церковного комплекса, открылась документальная фотовыставка. Памятные мероприятия сегодня проведут и другие армянские организации, действующие в других городах России.