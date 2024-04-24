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В Первопрестольном Святом Эчмиадзине отслужена литургия поминовения Святых мучеников Геноцида армян

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине отслужена литургия поминовения Святых мучеников Геноцида армян

По случаю дня памяти Святых мучеников Геноцида армян, 24 апреля, в Первопрестольном Святом Эчмиадзине в монастыре Святой Гаяне Верховным Патриархом и Католикосoм всех армян Гарегином II была отслужена Святая литургия. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Информационной системы Первопрестола, по этому случаю для верующих была вынесена рака с мощами Святых мучеников Геноцида армян. 

Выступил директор Духовно-концептуального отдела Первопрестола архиепископ Вазген Мирзаханян. 

Святейший Отец, обращаясь к историческим событиям начала XX века и к Геноциду армян, особо упомянул: 

«Господь благословил наш народ и восстановил армянскую государственность в восточной части исторической Армении, наш народ смог сохранить эту часть своих исторических земель и залечить свои раны. 

Почему случился Геноцид армян? Мы должны задуматься об этом, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем и не позволить иностранцам подвергнуть нас геноциду на нашей Родине... Когда мы посетим Цицернакаберд или в Ераблур, давайте подумаем о том, что мы должны были сделать, чего не сделали, и что мы должны делать в будущем. 

Давайте никогда не бояться и продолжать жить во Христе, потому что Он победил, и мы тоже победим».


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