В Первопрестольном Святом Эчмиадзине отслужена литургия поминовения Святых мучеников Геноцида армян

По случаю дня памяти Святых мучеников Геноцида армян, 24 апреля, в Первопрестольном Святом Эчмиадзине в монастыре Святой Гаяне Верховным Патриархом и Католикосoм всех армян Гарегином II была отслужена Святая литургия. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Информационной системы Первопрестола, по этому случаю для верующих была вынесена рака с мощами Святых мучеников Геноцида армян.

Выступил директор Духовно-концептуального отдела Первопрестола архиепископ Вазген Мирзаханян.

Святейший Отец, обращаясь к историческим событиям начала XX века и к Геноциду армян, особо упомянул:

«Господь благословил наш народ и восстановил армянскую государственность в восточной части исторической Армении, наш народ смог сохранить эту часть своих исторических земель и залечить свои раны.

Почему случился Геноцид армян? Мы должны задуматься об этом, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем и не позволить иностранцам подвергнуть нас геноциду на нашей Родине... Когда мы посетим Цицернакаберд или в Ераблур, давайте подумаем о том, что мы должны были сделать, чего не сделали, и что мы должны делать в будущем.

Давайте никогда не бояться и продолжать жить во Христе, потому что Он победил, и мы тоже победим».