Армянский народ вновь борется против ненависти: председатель Палаты представителей Уругвая

В Палате представителей Уругвая 23 апреля было организовано мероприятие, посвященное 109-й годовщине Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение посольства Армении в Уругвае, на мероприятии присутствовали президент страны Луис Лакальре Поу, министр иностранных дел Омар Паганини, вице-генсек МИД Аргентины Николас Альберто, ряд других министров и парламентариев, политические и общественных деятели, временная поверенная в делах посольства Армении Мариам Геворкян, предстоятель армянской епархии Уругвая архиепископ Акоп Глнчян и представители армянских общественных структур.

Вступительную речь произнесла председатель Палаты представителей Ана Оливера. Осудив тех, кто совершил Геноцид армян, и подробно представив ряд исторических фактов, в том числе и подробности процесса признания Геноцида армян Уругваем, Ана Оливера коснулась и насильственного перемещения Азербайджаном армянского населения Нагорного Карабаха, добавив, что напряженность и неопределенность на границе Армении из-за агрессивных действий Азербайджана продолжаются.

«Но он не одинок в этой борьбе, потому что международное сообщество будет на его стороне. Армяне ни в одном уголке мира не потеряли свою идентичность», - отметила Ана Оливера.

Ана Оливера свое выступление сопровождала показом рисунков ребенка, перемещенного из Нагорного Карабаха, и живущего в Корнидзоре. На них были изображены цветы и его дом.

«Если, увидев столько зверств, ребенок все еще способен это запечатлеть, это означает, что армяне не перестанут бороться, и мы не оставим армянский народ» - заключила Ана Оливера.

С видеообращениями выступили бывший генеральный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо и мэр Парижа Анн Идальго.