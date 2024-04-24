Абхазия чтит память жертв Геноцида армян

Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к армянскому народу, отметив, что в Абхазии, как и во всем мире, чтят память жертв Геноцида армян в начале XX века. Как передает «Арменпресс», обращение было опубликовано на официальном сайте президента.

Cегодня мы скорбим вместе с армянским народом. В нашей стране, как и во всем мире, чтят память жертв трагедии начала ХХ века.

Позиция Абхазии была и остается последовательной: мы всегда считали, что массовому убийству людей нет, и не может быть никаких оправданий. Такого рода события не могут быть вычеркнуты из исторической памяти людей.

Спасая свои жизни и жизни своих детей, многие армяне приехали в Абхазию, которая стала для них второй Родиной. Их потомки сегодня вносят посильный вклад в развитие абхазского государства.

В этот скорбный и памятный день я выражаю искренние соболезнования армянской диаспоре Абхазии, всему армянскому народу, желаю стойкости духа, мира и процветания».