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Абхазия чтит память жертв Геноцида армян

Абхазия чтит память жертв Геноцида армян

Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к армянскому народу, отметив, что в Абхазии, как и во всем мире, чтят память жертв Геноцида армян в начале XX века. Как передает «Арменпресс», обращение было опубликовано на официальном сайте президента. 

Cегодня мы скорбим вместе с армянским народом. В нашей стране, как и во всем мире, чтят память жертв трагедии начала ХХ века. 

Позиция Абхазии была и остается последовательной: мы всегда считали, что массовому убийству людей нет, и не может быть никаких оправданий. Такого рода события не могут быть вычеркнуты из исторической памяти людей. 

Спасая свои жизни и жизни своих детей, многие армяне приехали в Абхазию, которая стала для них второй Родиной. Их потомки сегодня вносят посильный вклад в развитие абхазского государства.

В этот скорбный и памятный день я выражаю искренние соболезнования армянской диаспоре Абхазии, всему армянскому народу, желаю стойкости духа, мира и процветания».


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