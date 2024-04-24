Азербайджан не остановится, потому что есть атмосфера безнаказанности: Жан-Люк Меланшон

Франции нужна свободная, независимая и суверенная Армения. Это в беседе с «Арменпресс» заявил депутат Национального собрания Франции, председатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Он отметил, что признание Геноцида армян необходимо для формирования всеобщего честного сознания.

«Все народы мира должны признать Геноцид армян, потому что это единственная гарантия того, что мир придет к единому пониманию того, что любые акты геноцида запрещены. Тот факт, что этого не было сделано до сегодняшнего дня, привело к таким же актам геноцида в Газе.

В XX веке все войны перестали быть войнами лишь военных. Они стали войнами, убивающими нации», - сказал Меланшон.

Коснувшись ситуации вокруг Армении, он отметил, что против Азербайджана должны быть введены санкции, чтобы остановить его экспансионистские устремления.

«Я вижу, что европейские власти, которые, как правило, должны были быть в состоянии приложить все усилия для достижения цивилизованного признания границ между Арменией и Азербайджаном, ничего не делают и даже заключают соглашения с Азербайджаном, что и гарантирует безнаказанность Азербайджана. Этого не следует делать.

Азербайджан не останавливается, потому что существует атмосфера безнаказанности. Если Азербайджан будет наказан хотя бы один раз, это больше не повторится, следовательно, должны быть применены санкции в полном объеме», - заключил французский депутат.