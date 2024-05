Посол Литвы в Армении почтил память жертв Геноцида армян в Османской империи

Посол Литвы в Армении Андриус Пулокас в Мемориальном комплексе Цицернакаберда почтил память жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Литвы в Армении.

«Мы по-прежнему привержены недопущению повторения подобных зверств», - говорится в сообщении посольства на странице в X.

Today, Ambassador of Lithuania A. Pulokas and Deputy Head V. Dailidėnaitė paid tribute to the memory of the innocent victims of the Armenian Genocide at the Tsitsernakaberd Memorial Complex.

We remain committed to prevent such atrocities from ever happening again. pic.twitter.com/DFGjdJl0rP