Жертвы Геноцида армян никогда не должны быть забыты: президент Греции

Президент Греции Катерина Сакелларопулу направила послание в связи со 109-й годовщиной Геноцида армян.

«Прошло 109 лет после запланированного уничтожения 1,5 миллиона армян в последний период Османской империи. Это геноцид, который чуть не уничтожил древний народ, христианское ядро, процветающее в южной части Кавказа.

Признание таких трагических событий, а также постоянная бдительность в отношении насилия и ненависти к человечеству являются необходимым условием недопущения повторения подобных преступлений и мирного сосуществования наций и народов. Жертвы Геноцида армян никогда не должны быть забыты», - как передает «Арменпресс», говорится в послании президента Греции.