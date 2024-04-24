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Жертвы Геноцида армян никогда не должны быть забыты: президент Греции

Жертвы Геноцида армян никогда не должны быть забыты: президент Греции

Президент Греции Катерина Сакелларопулу направила послание в связи со 109-й годовщиной Геноцида армян. 

«Прошло 109 лет после запланированного уничтожения 1,5 миллиона армян в последний период Османской империи. Это геноцид, который чуть не уничтожил древний народ, христианское ядро, процветающее в южной части Кавказа. 

Признание таких трагических событий, а также постоянная бдительность в отношении насилия и ненависти к человечеству являются необходимым условием недопущения повторения подобных преступлений и мирного сосуществования наций и народов. Жертвы Геноцида армян никогда не должны быть забыты», - как передает «Арменпресс», говорится в послании президента Греции.


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