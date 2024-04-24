Мы помним жизни, потерянные во время Геноцида армян, и подтверждаем наше обещание - никогда не забывать: Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с обращением по случаю 109-й годовщины Геноцида армян, подтвердив обещание никогда не забывать преступление, совершенное в начале XX века.

«Арменпресс» представляет послание президента США.

«Сегодня мы остановимся на мгновение, чтобы вспомнить жизни, потерянные во время Геноцида армян, и подтвердить наше обещание никогда не забывать.

Поход жестокости начался 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и руководителей общин в Константинополе. В последующие дни, месяцы и годы 1,5 миллиона армян были изгнаны, убиты, навсегда оставив разбитые семьи и навсегда изменив целые поколения.

Оплакивая эту трагедию, мы также чтим стойкость армянского народа. Пережив одну из самых мрачных глав в истории человечества, выжившие начали строить лучшее будущее для нашего мира. Проявив мужество и самоотверженность, они перестроили свою жизнь. И они рассказали нам свои истории, чтобы быть уверенными, что массовые убийства, начавшиеся в этот день 109 лет назад, больше никогда не повторятся.

Это - наша торжественная клятва. Сегодня и каждый день Соединенные Штаты будут продолжать защищать права человека и выступать против нетерпимости. Мы продолжим отвечать на ненависть и ужас надеждой и исцелением. И мы продолжим поддерживать всех, кто стремится к будущему, в котором каждый сможет жить в достоинстве, безопасности и уважении».