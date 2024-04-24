Военное руководство Армении в Цицернакаберде почтило память жертв Геноцида армян

Руководящий состав Министерства обороны, Вооруженных сил и Генштаба Вооруженных сил Республики Армения 24 апреля, в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян, посетили Мемориальный комплекс Цицернакаберда и почтили память 1,5 миллиона жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве обороны.