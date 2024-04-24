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Посольство России в Армении выступило со словами скорби по случаю годовщины Геноцида армян

Посольство России в Армении выступило со словами скорби по случаю годовщины Геноцида армян

Посольство России в Армении выступило со словами скорби по случаю 109-й годовщины Геноцида армян. 

«24 апреля - День памяти жертв Геноцида армян в Османской империи. Скорбим вместе с армянским народом», - как передает «Арменпресс», написали российские дипломаты.


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