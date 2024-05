Эта страшная страница истории напоминает о необходимости борьбы с дискриминацией и насилием: Хаджа Лабиб

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб в связи со 109-й годовщиной Геноцида армян сделала запись на своей странице в X, подчеркнув, что эта страшная страница истории напоминает о необходимости борьбы с дискриминацией и насилием.

«В годовщину Геноцида армян мы чтим память жертв Геноцида. Эта страшная страница истории напоминает нам о необходимости бороться с дискриминацией и насилием, а также содействовать миру и терпимости», - как представляет «Арменпресс», написала Хаджа Лабиб.

On the eve of Armenian Genocide Memorial Day, we honour the memory of lives lost.



This dark chapter in history reminds us of the need to fight discrimination and violence, and to promote peace and tolerance.#Tsitsernakaberd pic.twitter.com/90vZpLvMo9