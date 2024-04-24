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Я и мои коллеги в ЕС продолжим выступать в защиту народа Армении: депутат Европарламента

Я и мои коллеги в ЕС продолжим выступать в защиту народа Армении: депутат Европарламента

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заверяет, что она вместе со своими коллегами сделает все возможное, чтобы защитить народ Армении, который сегодня продолжает подвергаться нападкам со стороны Азербайджана. 

В видеообращении, которое представляет «Арменпресс», она отметила: 

«Сегодня я чествую память 1,5 миллиона невинных армян, которые были уничтожены в результате Геноцида, совершенного в Османской империи. Мы обязаны хранить память о тех, кто был убит, и быть уверенными, что такое ужасное преступление больше никогда не повторится. Это особенно важно сейчас, когда войны вернулись на европейский континент, а Армения продолжает оставаться мишенью азербайджанского насилия. Я и мои коллеги в Европейском Союзе продолжим выступать в защиту народа Армении, чтобы он мог процветать в своей собственной стране и, если захочет, стать членом европейской семьи».


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