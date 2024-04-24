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Посол Бельгии в Армении в Мемориальном комплексе Цицернакаберда почтил память жертв Геноцида армян в Османской империи

Посол Бельгии в Армении в Мемориальном комплексе Цицернакаберда почтил память жертв Геноцида армян в Османской империи

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгии в Армении Эрик Де Мунк присутствовал в Цицернакаберде на церемонии, посвященной 109-й годовщине Геноцида армян. 

Как передает «Арменпресс», об этом он написал в своем микроблоге в X. 

«Сегодня, мы отмечаем 109-ю годовщину Геноцида армян, в Мемориальном комплексе Цицернакаберда я принял участие в трогательной церемонии в честь невинных армянских жертв 1915-1923 годов», - написал посол.


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