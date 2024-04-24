Посол Бельгии в Армении в Мемориальном комплексе Цицернакаберда почтил память жертв Геноцида армян в Османской империи

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгии в Армении Эрик Де Мунк присутствовал в Цицернакаберде на церемонии, посвященной 109-й годовщине Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», об этом он написал в своем микроблоге в X.

«Сегодня, мы отмечаем 109-ю годовщину Геноцида армян, в Мемориальном комплексе Цицернакаберда я принял участие в трогательной церемонии в честь невинных армянских жертв 1915-1923 годов», - написал посол.