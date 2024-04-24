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Сегодня мы чтим память жертв Геноцида армян: Марина Кальюранд

Сегодня мы чтим память жертв Геноцида армян: Марина Кальюранд

Глава делегации по связям с Южным Кавказом в Европарламенте, депутат Марина Калюранд обратилась к 109-й годовщине Геноцида армян, напомнив, что Европарламент решением от 18 июня 1987 года признал трагические события 1915-1917 годов, совершенные Османской империей, геноцидом. 

Как передает «Арменпресс», об этом она написала в своем микроблоге в X. 

«Сегодня мы чтим память жертв Геноцида армян, одного из массовых убийств, совершенных против целого народа», - написала Кальюранд.


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