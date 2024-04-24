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Если бы Турция была наказана за Геноцид армян, она не продолжила бы террористические акты в Сирии: Нора Арисян

Если бы Турция была наказана за Геноцид армян, она не продолжила бы террористические акты в Сирии: Нора Арисян

По мнению посла Сирии в Армении Норы Арисян, если бы Турция была наказана за геноцид, совершенный более века назад, она бы точно не решилась на террористические акты и операции в Сирии. 

Как передает «Арменпресс», об этом посол сказала в беседе с журналистами в Мемориальном комплексе Цицернакаберда. 

«Сирия сопротивляется этим террористическим актам уже 12 лет. К сожалению, пантюркистские программы все еще продолжаются как в Сирии, так и в регионе в целом», - сказала посол. 

Нора Арисян с большой гордостью отметила, что в 2020 году Национальное собрание Сирии единогласно признало Геноцид армян, и призвала все страны, которые еще не признали Геноцид, последовать примеру Сирии. 

«Народ Сирии стал первым свидетелем Геноцида армян и одним из первых с открытым сердцем принял армян, переживших Геноцид. Сегодня с нами у Мемориала Геноцида находится и делегация Национальной ассамблеи Сирии. Они приехали, чтобы встать рядом с Арменией, поддержать ее и еще раз напомнить, что Геноцид - это не обычное историческое действие, его следует признать», - сказала Нора Арисян, посол Сирии в Армении.


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