Несмотря на прилагаемые усилия, в мире все еще сохраняется угроза геноцида: МИД Республики Армения

Несмотря на прилагаемые усилия, в мире все еще сохраняется угроза геноцида. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в обращении Министерства иностранных дел Республики Армения.

«24 апреля мы чтим память жертв Геноцида армян, совершенного в Османской империи в начале XX века, и склоняем голову в память о них.

Начиная с 1915 года в результате преступления против человечества, совершенного младотурецким правительством, были убиты около 1,5 миллиона армян, в том числе дети, женщины и старики, исключительно по причине своей национальной принадлежности: они были армянами.

Миллионы армян были лишены своего имущества, а также исторических, культурных и духовно-материальных ценностей.

Это преступление, совершенное против армян, впоследствии стало основой для разработки международной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. К сожалению, несмотря на предпринимаемые усилия, над миром по-прежнему висит угроза геноцида.

Уже в XXI веке, в 2020-2023 гг., мы стали свидетелями очередной политики этнических чисток и ее последствий: более 150 000 армян были насильственно перемещены, их вынудили покинуть свою историческую родину в результате войны, ксенофобии, преступлений на почве этнической принадлежности, блокады и последовательных актов запугивания.

Принимая во внимание угрозы и зафиксированные случаи геноцида в современном мире, а также множество других примеров грубых нарушений прав человека и международного гуманитарного права, Армения на международных площадках активно участвует в координации усилий в борьбе с преступлением геноцида с целью предотвращения новых геноцидов и преступлений против человечности, а также защиты прав жертв».